La fortune des 500 Français les plus riches a-t-elle presque doublé en 5 ans ?

Pour retrouver la trace des chiffres évoqués par le leader du PCF, il faut se tourner vers le classement annuel des plus grosses fortunes, édité par le magazine Challenges. Celui-ci présente des données depuis plus de 20 ans et fait l'objet d'un relatif consensus quant à la fiabilité des sommes évoquées. Début juillet, l'édition 2022 de ce classement a été dévoilée, avec un patrimoine cumulé pour les 500 plus grandes fortunes de France en progression de 5% sur un an. La barre symbolique des 1000 milliards d’euros a ainsi été franchie pour la première fois.

Qu'en était-il en 2017, il y a cinq ans ? Les archives des médias qui évoquaient l'édition 2017 du classement sont facilement accessibles, et nous apprennent que le patrimoine des 500 plus grandes fortunes de l'Hexagone atteignait à l'époque 571 milliards d'euros en cumulé. Il s'agit donc, à un petit milliard près, des éléments fournis par Fabien Roussel. Il s'agit ici d'une hausse de 75%. Notons qu'entre 1996, année à partir de laquelle Challenges a entamé son classement, et 2017, le patrimoine des 500 personnalités les plus riches de France a été multiplié par sept, passant de 80 à 571 milliards d'euros.