La France va-t-elle détruire des millions d'hectolitres de vin ?

Depuis quelques années, la France traverse une crise viticole importante. En cause, une production excessive de vins et une diminution de la consommation qui, d’après le Comité National des Interprofessions des Vins (CNIV) serait passée de 100 litres par an et par habitant en 1975, à 40 litres aujourd’hui. Insuffisant alors qu'en 2019, ce sont pas moins de 4,2 milliards de litres de vin (17 % de la production mondiale) qui ont été produits dans notre pays. Des volumes considérables qui placent l'Hexagone au 2e rang mondial derrière l’Italie.

La modification des habitudes de consommation des Français a entraîné la chute des prix du vin ainsi qu’une baisse de la rémunération des viticulteurs. Une crise qui touche principalement les régions du Bordelais et du Languedoc. À l'échelle européenne, selon Il Messaggerio, ce sont les producteurs de vins rouges et rosés de France, d'Espagne et du Portugal qui sont les principaux concernés.