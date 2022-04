La France est-elle le second pays d'Europe avec le plus faible taux de pauvreté, derrière la Finlande ?

L'entre-deux-tours, sans surprise, donne lieu à une opposition de programmes et de bilans. Les militants qui œuvrent à la réélection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen cherchent ainsi à mettre en valeur la gestion du pays par le président-candidat et utilisent pour cela différents indicateurs et diverses comparaisons.

Ainsi, selon une infographie relayée en ligne, la France serait l'un des pays avec le taux de pauvreté le plus bas dans l'Union européenne. Seule la Finlande ferait mieux. Un classement qui viendrait ainsi contredire les discours selon lequel Emmanuel Macron est un chef de l'État dont la politique s'axe en priorité vers les plus aisés.