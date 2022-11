La France est-elle vraiment championne du monde de la grève ?

Par exemple, en France, les journées de grève du secteur privé et du secteur public sont séparées en étant recensées par des organismes différents. La Dares, au ministère du Travail, se charge du secteur privé et la DGFAP, au ministère de la Fonction publique, s’occupe du secteur public. C’est ainsi que l’étude allemande citée plus haut ne reprend que les grèves survenues dans le secteur privé et les entreprises de l'État. Le résultat est donc faussé d’avance. Dans le détail, le secteur privé a connu 161 jours de grève pour 1000 salariés en 2019 (l’année 2020 ne pouvant être prise en référence à cause de la pandémie), d’après la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares). Ici, seules les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé non agricole en France (hors Mayotte) sont retenues.

Le secteur de la fonction publique, lui, a connu, en valeur absolue, 1,57 million de jours de grève en 2019 dans les ministères et autres organismes. Une tendance désormais à la baisse dans le secteur public, avec 287.000 journées de grève en 2021. Mais ces éléments manquent de fiabilité, selon Stéphane Sirot, historien et spécialiste de la sociologie des grèves, cité par Le Figaro, qui estime que seule la statistique de la grève d’avant 1914 était précise en France.