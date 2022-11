La France face à une "épidémie de flemme" depuis la crise sanitaire

Cette "épidémie de flemme" a une première conséquence : 45% des Français se disent régulièrement touchés par l'envie pressante de rester à la maison. Cette moindre appétence à sortir de chez soi touche particulièrement les tranches d’âge intermédiaires : 52% parmi les 25-34 ans et 53% auprès des 35-49 ans, contre seulement 33% des 65 ans et plus.

Un appel du canapé qui a d’autant plus explosé durant la crise que toute une économie s’est mise en place autour (livraisons à domicile, plateformes vidéo, VTC…). Et "on aurait tort de penser que ce phénomène ne concerne que les grandes métropoles", précise l’étude. Résultat, les Français se ruent ces derniers temps sur les plaids, objets symboliques de cette "civilisation du cocon". De la même façon, les spas et jacuzzis se vendent comme des petits pains.

Une récente étude de l’Ifop montrait par ailleurs que Netflix, Amazon, Prime Video ou encore Disney + avaient une incidence sur la fréquentation des salles de cinéma : depuis qu’elles se sont abonnées à une offre de vidéo à la demande, 29% des personnes interrogées déclarent "aller moins souvent au cinéma" et 12% "ne plus y aller du tout". Sans parler de l'arrivée de nouveaux produits comme les vidéoprojecteurs, équipement dont les ventes augmentent d’environ 50% par an depuis deux ans.

Parallèlement à Netflix et consorts, la console de jeux, activité se pratiquant également à domicile, constitue un autre concurrent redoutable au cinéma, notamment parmi les adolescents et les jeunes adultes. Ils sont 73% à jouer occasionnellement et 58% régulièrement, soit une progression de 6 points par rapport à 2020.