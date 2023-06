La France fait-elle partie des pays de l'UE qui accueillent le moins d'étrangers sur leur sol ?

Le graphique ci-dessus nous montre que seuls le Portugal et la Slovaquie ont accueilli en 2021 une part d'étrangers plus faible que la France. Dans l'Hexagone, on a enregistré environ 5 arrivées pour 1000 habitants, contre 5,4 en Italie, 10,5 en Allemagne, 11,2 en Espagne ou encore 12,3 aux Pays-Bas. On en a dénombré plus de 16 en Irlande, et près de 40 pour 1000 au Luxembourg, un record à l'échelle de l'UE.

En résumé, il est donc vrai que la France fait partie des pays de l'UE accueillant sur leur territoire un nombre plus restreint d'étrangers, en comparaison avec sa population globale. Ajoutons par ailleurs qu'en France, la part des personnes étrangères au sein de la population totale est inférieure à celle de la moyenne européenne (7,7% contre 8,4).