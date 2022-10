La France nomme un ambassadeur pour les droits des personnes "LGBT+"

Le 4 août dernier, lors d’une visite dans un centre LGBT+ à Orléans, la Première ministre française, Elisabeth Borne, avait dévoilé les contours de l’agenda d’Emmanuel Macron sur les questions LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et plus) lors de son second quinquennat. Elle avait abordé la création d’un poste d’ambassadeur aux droits LGBT+ pour "coordonner l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT + et portera la voix de la France". Emmanuel Macron avait déjà promis la création de ce nouveau poste au cours de sa dernière campagne présidentielle.