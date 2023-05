La France remonte, la Norvège toujours en tête : découvrez le classement mondial de la liberté de la presse

Parmi les européens, la Grèce conserve sa triste dernière place. Véritable lanterne rouge de l'UE, elle est placée derrière la Hongrie ou la Pologne. Deux ans après l'assassinat du journaliste grec Giorgos Karaïvaz, spécialisé dans les affaires de corruption, abattu en pleine rue, à Athènes, les journalistes y "sont surveillés par les services secrets et par un logiciel espion puissant", dénonce RSF. "Les professionnels des médias continuent d'être menacés par les violences policières et les attaques de groupes extrémistes", ajoute l'ONG. Si bien que le cas grec suscite l'inquiétude. En mars, une délégation de la commission des libertés civiles du Parlement européen (LIBE), en visite à Athènes, avait dénoncé les "très graves menaces sur l'État de droit et les droits fondamentaux". À ce signal d'alarme, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, avait qualifié ce classement, devenu référence dans le monde entier, de "merde".