Des centaines d'euros perdus : la galère de ces retraités dont certains trimestres ont été oubliés

Attestation d’employeur, relevés bancaires, toutes les preuves sont là, mais pour la caisse de retraite, il manque le plus important : les bulletins de salaire. Magali n’a jamais pu les récupérer. Son entreprise a été placée en liquidation judiciaire cette année-là. À cause de cette anomalie, elle perd 180 euros par mois sur sa pension estimée aujourd’hui à 1000 euros bruts. "Déjà la retraite n’est pas grosse, mais en plus 180 euros en moins, j’estime que c’est énorme. C’est très difficile et je pense que je ne suis pas toute seule dans ce cas", déplore-t-elle.