La guerre en Ukraine a aussi un impact sur le moral des salariés français

Ces observations interviennent alors même que le moral des salariés français avait déjà été fragilisé ces deux dernières années par la pandémie du Covid-19, marquée par des confinements successifs et des périodes de télétravail recommandées.

Le 7 mars dernier, un sondage réalisé par OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine faisait état d'une "fatigue pandémique" qui s'installait, après avoir consulté près de 2.000 salariés entre le 27 janvier au 11 février. 67% se disaient fatigués des discussions concernant le Covid-19 dans les médias, 55% étaient lassés "de suivre toutes les réglementations et recommandations" et 35% "n'ont plus envie de lutter" contre le virus.