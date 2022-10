La LPO publie des images d'oiseaux pris dans la glu : ces chasses polémiques mais toujours autorisées en France

En Grande-Bretagne, la vénerie, comme on l’appelle aussi, avait jusqu’en 2004 le même statut et la même réputation qu'en France. Mais la loi "Hunting Act" appliquée dès 2005 interdit depuis lors la chasse des animaux sauvages avec plus de trois chiens. L'Écosse avait enclenché le pas dès 2002, tandis qu’outre-Rhin, l’interdiction de la pratique de la chasse à courre est bien plus ancienne. En 1934 déjà, le régime nazi prohibait la "Parforcejagd". En France, elle reste pratiquée dans 70 départements français. Le principe ? Ce sont les chiens qui chassent le gibier, "appuyés" par les veneurs. On distingue la grande vénerie qui se pratique à cheval de la petite vénerie qui se pratique à pied.

Autre exemple de chasse traditionnelle loin de faire l’unanimité ? La chasse à l'arc, symbole de la prouesse technique pour ses adeptes, archétype de la cruauté pour ses détracteurs. "On se prend pour un homme préhistorique, en fait on blesse les animaux et on le laisse pourrir et agoniser dans la nature c’est vraiment pas une chasse éthique", estime Marc Giraud précisant qu’"en plus ça se pratique en enclos sur des terrains privés." Longtemps interdite car assimilée à du braconnage, cette pratique est réglementée depuis 1995. L’arc moderne est donc la seule arme de chasse à tir autorisée en dehors des armes à feu, les arbalètes, frondes ou lance-pierres étant quant à eux prohibés.

En octobre dernier, le ministère de la Transition écologique a lancé un groupe de travail sur les chasses traditionnelles comme celles à la glu ou aux filets de plus en plus critiquées. Les quotas venaient d’être abaissés pour la saison 2018-2019 au niveau des prises réalisées l'an dernier.