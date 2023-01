"Un lien particulier s'est noué" : la maire d'Amiens en appelle à Madonna

Voilà une démarche pour le moins surprenante : la maire d'Amiens, Brigitte Fouré, a lancé lundi 16 janvier une bouteille à la mer, via les réseaux sociaux. Sous-titré en anglais, son message vise à faire le tour du monde. Et pour cause, la récipiendaire n'est autre que la chanteuse Madonna. "Vous ne connaissez probablement pas la ville d'Amiens, ville dont j'ai l'honneur d'être le maire. Mais depuis quelques jours, un lien particulier s'est noué entre vous-même et notre ville", lâche-t-elle, énigmatique, dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.

Ce lien, c'est un tableau du peintre Martin Langlois que l'élue pense avoir retrouvé grâce à une photo prise au domicile de la star américaine. "Déposé avant la Grande Guerre au musée des Beaux-Arts d'Amiens, devenu depuis Musée de Picardie, et disparu après un épisode de bombardements, il pourrait avoir été retrouvé aux États-Unis dans la collection personnelle de la célèbre chanteuse", écrit l'élue sur Facebook.