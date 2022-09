La mairie de Paris veut piétonniser le bas des Champs-Élysées le dimanche

La revalorisation des jardins publics dessinés au XVIIe siècle par André Le Nôtre et bordant l'Élysée fait partie d'un premier plan de rénovation du quartier annoncé en mai par la maire PS Anne Hidalgo en vue des Jeux olympiques de 2024. Ce plan comprend également la réduction de la place de la voiture sur la place de l'Étoile. Ses adjoints ont donné jeudi matin le coup d'envoi des travaux en accueillant, sur le port des Champs-Élysées, une barge transportant une partie des 14.000 mètres carrés de granit prévus pour refaire les trottoirs de l'avenue, aujourd'hui très dégradés.

Outre la réfection des trottoirs et du mobilier urbain, en souffrance depuis les manifestations des Gilets jaunes, "on plante 107 arbres, on débitume et végétalise un hectare", avec trois axes mineurs du bas de l'avenue "transformés en allées paysagères" et, "sur la partie haute des Champs, 400 pieds d'arbres végétalisés", a rappelé l'adjoint écologiste.