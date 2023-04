"La maltraitance est toujours gratuite" : la France et l'Europe épinglées pour leurs exportations d'animaux vivants

Le transport d'animaux est avant tout motivé par des facteurs économiques alors "qu'agriculteurs et producteur de viande cherchent à exploiter les différences de coûts entre les régions pour gagner en rentabilité", pointe le rapport de la Cour des comptes. Ainsi, des bovins nés en France sont souvent engraissés et abattus en Espagne ou en Italie, où l'activité coûte moins cher. Des animaux qui doivent subir d'importants trajets dont le temps doit normalement être limité. "Or, plus d'un trajet sur trois excède huit heures", pointe la Cour des comptes, et 4% plus de 24 heures.

Par ailleurs, alors que tous les États membres de l'UE n'appliquent pas de manière uniforme la législation, la Cour des comptes pointe l'attitude de certains transporteurs qui n'hésitent pas à opter pour des itinéraires plus longs "afin d'éviter les États qui imposent des règles locales plus strictes ou une application plus rigoureuse du règlement sur le transport des animaux".

Des trajets rallongés lors desquels les animaux "éprouvent du stress lors de leur chargement dans les véhicules". "Pendant le transport, ils peuvent souffrir de la faim, de la soif, de la chaleur, du manque d’espace ou encore de l’absence de repos. Au cours de sa vie, un même animal peut être transporté plusieurs fois : les porcs engraissés et abattus en Allemagne sont souvent nés au Danemark ou aux Pays-Bas", détaille le rapport intitulé "Transport d'animaux vivants dans l'UE : défis et pistes d'action".