La marque Shein responsable de 22% de l'empreinte carbone des ados françaises ?

Un véritable "carnage". C'est ainsi qu'un ingénieur décrit la situation actuelle dans le secteur dans le textile "avec la concurrence des marques comme Shein". Sur les réseaux sociaux, il réagit aux difficultés rencontrées par des enseignes telles que Princesse Tam Tam ou Comptoir des Cotonniers. "À quel moment on se réveille et on se protège du Made In China", demande l'intéressé, soulignant que Shein, marque devenue emblématique de la fast-fashion, "représente quand même 22% de l'empreinte carbone de nos adolescentes". Un chiffre percutant, mais dont il faut se méfier.