La mouche de la carotte, un insecte ravageur qui peut causer de très gros dégâts dans votre potager

La mouche de la carotte est un redoutable nuisible qui cause des ravages parmi nos récoltes. En creusant des galeries dans les légumes, les larves rendent les produits immangeables. Pour se débarrasser de cet insecte, la meilleure des actions est la prévention.

Appelée également Psila rosae, la mouche de la carotte est un insecte qui fait des ravages dans nos potagers. Ce sont surtout les larves qui s’attaquent à nos cultures. Et, en réalité, elle ne s’attaque pas uniquement au légume préféré de Bugs Bunny, mais aussi aux panais, au persil, au céleri et cerfeuil. Elle ne mesure pas plus de cinq millimètres, mais elle se reconnaît très facilement : une tête orangée, un corps noirâtre et des pattes jaunes. Il est important de savoir les reconnaître, car lorsqu’elle s’attaque aux cultures, elle rend les légumes impropres à la consommation.

Comment reconnaître une infestation ?

La mouche de la carotte commence par grignoter les racines. Au départ, on ne remarque pas grand-chose, si ce n’est la disparition progressive de jeunes plantules. Au fur et à mesure, on observe la présence d’asticots qui vont creuser des galeries en surface du légume. Petit à petit, des traces noires superficielles apparaissent, la carotte finit par pourrir et elle devient immangeable.

Les gestes de prévention pour lutter contre la mouche de la carotte

Comme l’adage le dit, "il vaut mieux prévenir que guérir". Aussi, le geste à mettre en place est la prévention. Il est alors conseillé d’adopter la technique de la rotation des cultures, c’est-à-dire que l’on ne cultive pas les mêmes produits sur la même parcelle d’une année à l’autre. On prête également une attention très particulière à la terre. Elle doit être équilibrée, l’apport en matière organique fraîche limitée et on s’assure que la terre ne souffre pas d'un excès d'humidité.

Il est recommandé d’organiser son potager en plantant des légumes qui sont des répulsifs naturels pour la mouche de la carotte. C’est le cas, par exemple, des poireaux, des oignons ou encore de l’ail, dont l’odeur incommode très fortement la Psila rosae. La coriandre, l’absinthe et le fenouil agissent aussi comme une barrière protectrice contre les attaques de la mouche de la carotte. D’autres plantes aromatiques comme la lavande ou encore l’aneth.

Enfin, n’hésitez pas à placer des filets anti-insectes ou des voiles, surtout lorsque les semis entament leur levée. Ceux-là seront placés sur des arceaux en tunnel suffisamment élevés et sans aucune entrée pour protéger les carottes des ravageurs, et ce, jusqu’en octobre.

Les insecticides naturels à utiliser contre la mouche de la carotte

Pour lutter contre une infection, la première des actions est d’éliminer toutes les racines contaminées et de les détruire. Durant l’été, au moment où les attaques sont les plus fortes, on vaporise le sol et les plants avec des infusions à base de tanaisie, d'absinthe, d’ail ou d’oignon. Il est aussi possible de réaliser du purin d’oignon et d’ail et de pulvériser au moins deux fois par semaine pour stopper un départ d’attaque de mouche de carotte.