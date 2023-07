La mue du chat : qu'est-ce que c'est ?

S'il perd des poils toute l'année, les principales mues du chat ont lieu à l'automne et au printemps. En effet, le pelage du félin se prépare aux températures fraîches de l'hiver : les anciens poils tombent et repoussent plus denses afin de le protéger du froid. À l'inverse, et c'est là que le phénomène est le plus spectaculaire, il perd son poil épais d'hiver quand les beaux jours reviennent et une fourrure plus légère pousse.

On pourrait penser que les variations du thermomètre activent la mue, mais c'est avant tout une question de durée d'ensoleillement. Ainsi, la mue se produit à peu près en même temps dans tout l'Hexagone. Elle varie aussi selon les chats, plus importante chez les animaux qui passent beaucoup de temps dehors puisqu'ils sont alors plus sensibles à la lumière du jour. En outre, les jeunes chats et les félins à poils longs ont des phases de mue plus marquées.