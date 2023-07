La mue du chien : qu'est-ce que c'est ?

Comme toutes les bêtes à poils, le chien mue toute l'année et principalement deux fois par an, aux grands changements de saison : au printemps et à l'automne. Ses poils poussent, meurent et tombent en continu, indépendamment les uns des autres. Le phénomène s'accentue pour le préparer aux froids de l'hiver et aux chaleurs estivales et dure entre 3 et 6 semaines selon la race. En effet, le pelage est une protection thermorégulatrice, perdue depuis longtemps chez l'humain, contre les variations thermiques, les rayons UV et les agressions extérieures. C'est aussi un bon indicateur de l'état de santé du chien : un pelage régulier et brillant reflète son bien-être.

L'intensité de la mue varie au fil de l'année, mais aussi en fonction de la race. Certains chiens connaissent des mues annuelles très importantes, comme les chiens à poils longs et/ou originaires des régions froides : labradors, golden retrievers, border-collies, huskys, Saint-Bernard, Terre-Neuve… En revanche, d'autres ne perdent que très peu leurs poils et sont d'ailleurs recommandés aux personnes allergiques. Il s'agit des races à poils courts qui n'ont pas ou peu de sous-poil et des chiens à croissance pileuse lente (caniches, yorkshires, Shih-Tsu…).

En outre, le phénomène est en moyenne plus important chez les animaux qui vivent beaucoup dehors, car ils sont davantage exposés aux variations de température et à l'ensoleillement.