La natalité affiche une baisse record en France

Se dirige-t-on vers un baby crash ? La natalité continue de baisser en France, pour le treizième mois consécutif, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Ainsi, en juillet 2023, 1907 bébés sont nés en moyenne chaque jour dans le pays, soit 8,6% de moins qu'au mois de juillet 2022. "Le nombre de naissances par jour n’avait jamais été inférieur à 2000 pour un mois de juillet depuis 1994, première année de disponibilité des données mensuelles sur le champ de la France métropolitaine et des DOM", explique l'institut.

Globalement, depuis le début de l'année, le taux de natalité est faible ; on compte près de 30.000 naissances de moins en 2023 qu’en 2022, soit une baisse de 7%. Et si cette estimation est provisoire - l'intégralité des bulletins de naissances n'a pas encore été transmise à l’Insee - "elle ne devrait cependant pas remettre en cause les évolutions déjà observées, les révisions étant de faible ampleur".