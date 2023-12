La péritonite infectieuse féline : pourquoi faut-il la prendre au sérieux ?

Les chats sont sensibles à de nombreuses maladies pour lesquelles il n'existe pas toujours de traitement ou de vaccin. La péritonite infectieuse féline (PIF) fait partie des plus dangereuses, avec une issue fatale dans l'immense majorité des cas. Due à un coronavirus, elle provoque des symptômes variés qui rendent le diagnostic difficile.

Même s'il existe des cas de chats qui ont vécu presque normalement plusieurs années sous traitement malgré un diagnostic de PIF, cette maladie grave est généralement synonyme d'un décès rapide de l'animal. Population sensible, causes, symptômes et traitements palliatifs, on vous dit tout sur la péritonite infectieuse féline.

Qu'est-ce que la PIF ?

Sous ce nom qui prête à sourire, la PIF cache un redoutable coronavirus entérique. Une fois entré dans l'organisme du chat, il se loge dans son intestin, où il peut vivre sans jamais devenir dangereux. En effet, seule une mutation du virus cause les nombreux symptômes douloureux et létaux chez l'animal. On estime que seulement 5 % des chats infectés déclareront une péritonite infectieuse féline. Par ailleurs, nombre de porteurs restent asymptomatiques. Cette maladie est un véritable casse-tête pour les vétérinaires et les chercheurs. Difficile à diagnostiquer avec précision, elle est considérée comme incurable à ce jour et il n'existe aucun vaccin vraiment efficace.

Quels sont les chats les plus sujets à la PIF ?

La promiscuité est propice à la propagation du coronavirus responsable de la péritonite infectieuse féline. C'est pourquoi les élevages, les refuges et les populations importantes de chats forment un terrain favorable à son développement.

Les chats les plus touchés par la PIF sont les jeunes (moins de deux ans) et les animaux âgés (plus de dix ans) mais il peut y avoir des exceptions.

En prévention, seul un nettoyage minutieux de l'environnement du chat réduit les risques de PIF.

Comment le chat attrape-t-il la PIF ?

Le coronavirus de la PIF vit dans l'intestin du chat. Ses agents pathogènes sont donc évacués de l'organisme à chaque défécation. Lorsqu'ils vivent en communauté, les chats peuvent attraper le virus par simple contact avec les selles d'un individu infecté, par exemple en partageant une litière. Bien qu'assez peu résistant en milieu externe, le virus survit quelques semaines sur les surfaces et peut être transporté par les chaussures ou des objets.

Quels sont les symptômes de la PIF ?

Il existe deux types de péritonite infectieuse féline. La PIF humide se traduit par un épanchement abdominal ou thoracique. L'accumulation de liquide dans le corps appuie sur les organes, les endommage et cause d'importantes douleurs. La PIF sèche provoque des inflammations des organes et donc une large variété de symptômes. Au-delà, le chat souffre d'un affaiblissement général, d'une forte fièvre et d'un amaigrissement rapide dû à la perte d'appétit.

Que faire si mon chat semble avoir contracté la PIF ?

Hormis l'épanchement de la PIF humide, les symptômes n'ont rien de caractéristique et peuvent être liés à de nombreuses autres maladies félines. C'est pourquoi le diagnostic est fastidieux. Il faut pourtant conduire rapidement le chat chez le vétérinaire afin de réaliser des analyses (sang, selles, test PCR, échographie, biopsie…) pour éliminer les autres causes possibles des symptômes.

Si le diagnostic est posé, il faut malheureusement vous attendre au décès de votre compagnon à quatre pattes dans les jours ou semaines à venir. Le vétérinaire peut soulager les symptômes et, le cas échéant, proposer une euthanasie afin d'éviter des souffrances insupportables au chat.

Toutefois, il existe des cas où, sans qu'il y ait de guérison, des animaux survivent plusieurs années grâce aux traitements d'appoint en ayant une vie à peu près normale. Mais il faut garder en tête que ces cas sont exceptionnels et que l'état du chat peut se dégrader du jour au lendemain…