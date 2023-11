Nouvelle Marianne sur les timbres : pourquoi un détail de sa cocarde a hérissé les internautes

Nombre d'entre eux se sont effectivement étonnés que sur l'une des photos de l'événement, montrant une représentation en couleurs de la Marianne utilisée pour le timbre, la cocarde ait un centre rouge, entouré d'un liséré bleu. Une composition essentiellement utilisée au sein de l'armée britannique. La cocarde française est, elle, composée d'un centre bleu, entouré d'un cercle blanc puis rouge.

La confusion n'a pas manqué de provoquer quelques sarcasmes. "Sympa l’hommage à la Royal Air Force sur le nouveau timbre Marianne", a ironisé un internaute tandis qu'un autre s'épouvantait : "Quel déclin de la culture républicaine et plus largement historique de notre pays ! La nouvelle Marianne dévoilée en grande pompe par Emmanuel Macron ce matin et qui se retrouvera sur nos timbres porte une cocarde non pas française, mais britannique !"

Contactée par TF1info, la Poste s'est défaussée de toute responsabilité en faisant valoir que la photo où l'on voit la cocarde de la mauvaise couleur est "un cadeau personnel de l'artiste à l'attention du Président de la République". Ce qu'Olivier Balez, auteur de l'illustration, a confirmé. "Le document en question n’est pas la Marianne officielle du concours de la Poste. Il s’agit d’une image que j’ai réalisée spontanément pour laisser un cadeau unique au Président de la République", a-t-il fait valoir. "Je vais bien évidemment corriger", a-t-il ajouté, souhaitant rassurer tout le monde.