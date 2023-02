Timbre rouge dématérialisé : à peine créé, déjà supprimé ?

Cette lettre rouge électronique permet d'envoyer des documents de trois feuillets maximum sur le site laposte.fr ou dans un bureau de poste, via un automate ou avec l'aide d'un postier, qui sera imprimé à proximité du destinataire, mis sous pli et distribué le lendemain s'il a été envoyé avant 20h. Le service coûte 1,49 euro, contre 1,43 euro pour l'ancien timbre rouge.

Sa disparition avait suscité de l'émotion. "Les gens aiment la lettre rouge, (mais) ils n'en écrivent plus", a réagi Philippe Wahl, rappelant que le nombre de lettres prioritaires est passé de 4,25 milliards en 2008 à 380 millions en 2021 et 275 millions en 2022, sur sept milliards de lettres acheminées au total par an aujourd'hui. À ce rythme, "dans quatre ans, il n'y en a plus du tout", a-t-il affirmé, mettant en avant les économies de quelque 500 millions d'euros qui participent à "sauver le service public", et l'impact positif sur le bilan carbone de l'arrêt de ce service.