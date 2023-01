Les tournées quotidiennes des facteurs bientôt terminées ? La Poste dément

Une tournée organisée de manière différente, mais maintenue. La Poste n'a pas l'intention de mettre fin à la distribution du courrier partout six jours sur sept, qui est imposée par la loi, a assuré la direction vendredi, démentant des informations parues ce vendredi dans les médias. "On ne remet pas du tout en cause le principe du passage quotidien du facteur", a insisté auprès de l'AFP Philippe Dorge, directeur général adjoint responsable de la branche Services-Courrier-Colis.

"L'organisation des tournées est maintenue, avec le facteur qui est titulaire", qui "passera bien quotidiennement pour l'ensemble de son quartier six jours sur sept", a-t-il ajouté. "C'est important pour nous de maintenir cette organisation", a insisté le responsable. Un dispositif faisant de toute façon partie des prestations garanties par la Poste, qui constituent le service universel postal prévu par la loi.

"Il ne faut pas confondre le service rendu au client et la manière dont nous nous organisons pour le rendre", a précisé Philippe Dorge. Confrontée à une chute spectaculaire des volumes de courrier transporté, La Poste vient de renouveler sa gamme d'affranchissement avec notamment la fin du timbre rouge, réservé au courrier distribué le lendemain (à J+1), qui sera désormais remplacé par une version numérique. Elle doit s'adapter, avec "des aménagements locaux", selon lui.