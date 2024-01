La pratique du vélo a poursuivi son ascension en France en 2023

La pratique du vélo a encore progressé en 2023 en France, selon un baromètre de fréquentation publié vendredi par l'association Vélo & Territoires. C'est notamment le cas en milieu urbain grâce à la "pratique utilitaire" sur des trajets pour aller au travail ou à l'école.

Pour aller travailler, se déplacer en vacances, avec ou sans assistance électrique.... La pratique du vélo poursuit son ascension sur les routes françaises. La progression a ainsi atteint 5% en 2023, notamment en milieu urbain, selon un baromètre publié par l'association Vélo & Territoires, ce vendredi 12 janvier. Cette tendance vaut notamment en milieu urbain, avec une hausse notable à Paris, Toulouse, Chambéry ou encore Saint-Nazaire.

L'association souligne que le bilan "diffère aujourd'hui selon les milieux et les périodes observés", avec des volumes de passages de vélos particulièrement marqués au mois de juin 2023, lors de la rentrée scolaire en septembre ou encore la semaine précédant Noël.

"Pratique utilitaire"

Plus en détail, cette analyse qui repose sur un échantillon national de 308 compteurs installés au bord des routes, révèle qu'en semaine et en milieu urbain, le nombre de passages de vélos recensés progresse de 7% et 6% par rapport à 2022.

L'utilisation pendant le week-end et dans les zones périurbaines et rurales atteint quant à elle un plateau. En d'autres termes, la pratique nationale "progresse grâce à la pratique utilitaire", conclut Vélo & Territoires, citant les trajets pour aller au travail ou à l'école.

À titre de repère, selon une étude de l'Observatoire société et consommation (ObSoCo), 55% des ménages sont équipés d'au moins un vélo. Et un quart des cyclistes le sont depuis moins de deux ans.

Pour rappel, afin de développer la pratique du vélo au quotidien, le plan interministériel prévoit, dans les 1100 gares les plus fréquentées, la création de 90.000 places de stationnement sécurisées en 2027, "trois fois plus qu'aujourd’hui".

Côté tourisme, la France compte 22 millions de personnes déclarant pédaler pendant leurs vacances et le gouvernement espère ravir à l'Allemagne sa place de première destination mondiale pour le vélotourisme.