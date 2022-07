Elisabeth Borne vapote à l'Assemblée, mais est-ce autorisé ?

Les textes prévoient-ils un encadrement de l'usage de la cigarette électronique ? Oui : le site Service public rappelle que "la consommation des produits du vapotage est interdite dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs". Par ailleurs, "elle est interdite dans les moyens de transport collectif fermés. Il en est de même dans les lieux accueillant des postes de travail, fermés et couverts à usage collectif".

L'Assemblée nationale, comme le Sénat, sont bel et bien concernés, puisque les parlementaires y travaillent et s'y rassemblent en nombre. Les deux institutions ont confirmé à Libération que fumer était interdit à l'intérieur des bâtiments, et que cette règle s'appliquait autant à la cigarette traditionnelle qu'au vapotage.