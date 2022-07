La présentatrice Christine Kelly affirme accomplir une "mission divine" avec ses émissions de télé

En revenant sur le moment où on lui a proposé de présenter Face à l'Info - émission dans laquelle Eric Zemmour commentait quotidiennement l'actualité en direct - la présentatrice explique s'en être remise à Dieu. "Qu'est-ce-que tu m'envoies faire là ?", lui aurait-elle demandé, "les deux genoux à terre". L'animatrice, qui a fait ses débuts en Guadeloupe, indique avoir ensuite passé plus de deux semaines – "du 27 septembre au 14 octobre" - à "prier tous les jours". "J'ai courbé l'échine et j'ai dit me voici, envoie-moi", se remémore-t-elle, sous les applaudissements des spectateurs.

Une pratique qu'elle dit avoir répétée à chaque nouvelle émission. À commencer par la première, le 14 octobre. Face à la peur de ce lancement, vivement critiqué, la présentatrice affirme être allée prier "dans les toilettes" afin d'être guidée par Dieu. "L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien", lance-t-elle alors devant un public conquis par cette référence biblique issue de l'Ancien testament.