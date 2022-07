La prise d'un antibiotique après un rapport sexuel réduit fortement le risque de MST

Concrètement, la prise de doxycycline a permis de réduire de plus de 60% les taux d'infection de type gonorrhée et chlamydia parmi des hommes ayant des rapports homosexuels. Elle a aussi semblé hautement efficace contre la syphilis. Les essais cliniques, menés auprès de 500 personnes en majorité masculines, ont même été interrompus plus tôt compte tenu de l’efficacité du médicament.

Cette découverte pourrait être significative, alors que les infections dues à ces MST sont en hausse, et en particulier chez les hommes homosexuels depuis que l’usage de préservatifs a été remplacé peu à peu par la PrEP, ce traitement préventif efficace contre le VIH. Le même jour, l’Onusida a alerté sur le fait que la pandémie et les autres crises mondiales actuelles sont venues freiner les progrès faits dans la lutte contre le sida.