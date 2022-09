La proportion de végétariens en Allemagne est-elle six fois supérieure à celle en France ?

Si cette proportion, assez faible, est généralement celle citée en référence à propos de la France, elle ne permet pas d'effectuer à elle seule une comparaison avec l'Allemagne. Chez nos voisins, le rapport annuel du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture fait le point sur la proportion de végétariens au sein de la population. Dans son édition 2021, on pouvait lire la phrase suivante : "Par rapport à l'année précédente, la part des personnes interrogées qui suivent un régime végétarien est passée de 5 à 10 %, et celle des végétaliens de 1 à 2 %." Un bref calcul permet d'arriver à 12%, soit presque 6 fois plus qu'en France.

Euractiv, qui s'était penché l'an passé sur la question de la viande dans les cantines, notait que la Société allemande pour l’alimentation (DGE) plaidait pour une consommation (très) raisonnée. À travers un guide des standards de qualité pour l’alimentation dans les écoles, présenté en 2020, elle a en effet défendu le fait que les élèves ne consomment de la viande qu'une fois sur les cinq repas hebdomadaires à l’école. En quantité réduite : de 70 à 90 grammes. En revanche, il est hautement recommandé une consommation quotidienne de légumes, tout comme la mise en place d'une option végétarienne quotidienne dans toutes les cantines, alternative aux plats carnés.