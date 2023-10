La punition du chat : quelles erreurs éviter absolument ?

Si la moutarde vous monte au nez en voyant le chat tranquillement installé sur votre linge soigneusement repassé et plié ou le museau dans votre assiette, ne criez pas et ne levez pas la main sur lui, c'est contreproductif ! L'animal se sentira agressé et peut développer un fort sentiment de crainte à votre égard, voire ce qu'on appelle le syndrome du tigre (chat agressif et inapprochable).

Un NON sonore et ferme, accompagné d'un claquement des deux mains ou de torchon sans le toucher, suffit à le faire déguerpir. Et même si la situation est cocasse (museau couvert de crème…), ne riez pas, afin de garder votre crédibilité !