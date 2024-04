La question du jour : pourquoi sommes-nous plus nombreux à partir en vacances ?

JT 20H - Six Français sur dix ont eu la chance de partir en vacances en 2017, ce qui représente 35 millions de vacanciers, un chiffre record depuis seize ans.

Le Salon mondial du tourisme a ouvert ses portes ce mardi 13 mars à Paris. Contrairement aux années précédentes, les professionnels du secteur ont le sourire. Selon une étude récente, nos concitoyens sont davantage partis en vacances en 2017. Ils n'ont jamais autant voyagé depuis dix ans. Mais, où partent-ils ? Ont-ils changé leurs habitudes ou se rendent-ils au même endroit ? Et comment expliquer cette tendance ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.