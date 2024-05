La redevance de la tour Eiffel, prélevée par la mairie de Paris, va-t-elle être multipliée par six ?

En Conseil de Paris, Rachida Dati, a affirmé jeudi que la redevance de la tour Eiffel, prélevée par la mairie de Paris, allait passer à 50 millions d’euros. C’était bien l’une des raisons de la grève menée par les salariés de la société gestionnaire du monument, en février dernier.

Rachida Dati repart à l'attaque sur le dossier de la tour Eiffel. Ce vendredi, en Conseil de Paris, la ministre de la Culture – et maire du 7e arrondissement – a fustigé le modèle économique de la Dame de fer, en difficulté budgétaire. "Là encore, sur le modèle des loyers capitalisés par lesquels vous avez ruiné les bailleurs sociaux, maintenant que nous y avons mis fin, vous vous attaquez à la tour Eiffel. Vous allez la ruiner financièrement en lui prélevant près de 50 millions d’euros par an. Alors qu’en 2018, nous étions à 8 millions d’euros par an : vous multipliez par 6 la redevance", a développé la ministre de la Culture qui siège toujours en tant qu’élue locale.

Possédant la tour Eiffel, la mairie de Paris délègue sa gestion à la Sete, la Société d’exploitation de la tour Eiffel. Et en tant que propriétaire, la ville touche donc une redevance de sa part, dont le montant a été fixé contractuellement. D’après la délégation de service public conclue en 2017 et revue un an plus tard, "le niveau de redevance est contractuellement fixé à 8 M€ (indexés) de 2018 à 2021 inclus".

Une grève en février 2024

Sur le site de la Sete, on peut constater que cette redevance était bien de 8 millions d’euros depuis 2018. Mais en 2022, la redevance a quasiment doublé, passant à 15,85 millions d’euros. Son montant n’est pas indiqué pour les années 2023 et 2024. En revanche, la redevance touchée par la mairie devrait bien être de 50 millions d’euros en 2025, a pu confirmer la Sete à l’AFP au moment de la grève menée à la tour Eiffel en février dernier, au grand dam des touristes. Contactée, la société ne nous a pas encore détaillé ce montant, multiplié par six entre 2018 et 2025. Cela étant, cette hausse de la redevance était l’une des raisons de la colère des syndicats de la Sete ayant appelé à la grève.

Si cette redevance va bien atteindre 50 millions, elle devrait être amortie par des investissements plus importants de la mairie de Paris. Un rattrapage : en 2018, la municipalité avait réduit son plan d’investissement au profit du monument, passé "de 300 millions d’euros à 224,5 millions d’euros". Alors que la Sete se trouve en difficulté financière, la ville prévoit désormais d’injecter 145 millions d’euros supplémentaires à son budget pour financer l’entretien de la tour jusqu’en 2031. Ce vendredi 24 mai, le Conseil de Paris a voté à ce titre une recapitalisation de la Sete à hauteur de 15 millions d’euros.

Pour combler son déficit actuel, en partie causé par la pandémie de 2020, la Sete prévoit de son côté "l’augmentation de 20 % du prix du billet, qui va rapporter 145 millions d’euros d’ici à 2031, et une modification du mode de calcul de la redevance, qui correspond à un effort de 51 millions de la Mairie de Paris". Ce qui revient à dire que "la redevance n’augmente pas, justement", a assuré Jean-François Martins, président de la Sete et conseiller de Paris, au journal Le Monde. Sollicitée, la mairie de Paris n’était pas revenue vers nous dans l’immédiat. Le nouveau budget de gestion de la tour Eiffel doit être tranché dans un avenant au contrat de délégation public, dont la signature est attendue à l'été.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.