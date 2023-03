La réforme des retraites adoptée : des manifestations émaillées de tensions éclatent dans plusieurs villes

Les mêmes scènes se sont reproduites dans plusieurs grandes villes de France, comme à Strasbourg où 2000 personnes ont été comptabilisées au plus fort de la mobilisation et 5 individus ont été interpellés. Les manifestants ont sifflé et hué le rejet de la motion de censure avant d'allumer des fumigènes et de scander "nous aussi on va passer en force". De nombreuses dégradations et jets de projectiles ont eu lieu visant notamment une façade de banque et des panneaux publicitaires.

À Dijon, environ 200 personnes ont manifesté, certains, masqués et souvent cagoulés, scandant : "On déteste la police". La manifestation a été dispersée vers 21h et la police a procédé à deux interpellations. À Lyon, quelque 500 manifestants, dont beaucoup de jeunes, se sont rassemblés vers 20h30 place Guichard dans le 3e arrondissement et s'en sont pris aux forces de l'ordre avec des jets de projectiles, avant de se disperser en plusieurs groupes dans différents quartiers. Un premier bilan de la préfecture a fait état de six interpellations et un blessé léger parmi les policiers. À Saint-Etienne, la préfecture a recensé quatre interpellations et trois policiers blessés.