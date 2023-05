La résistante Odette Nilès, "fiancée" de Guy Môquet, est décédée à 100 ans

Fille d'ouvriers, Odette - Lecland de son nom de jeune fille - naît le 27 décembre 1922 à Paris. Elle s'installe à trois ans avec sa famille en banlieue, à Drancy, au cœur de la future ceinture rouge. Son père a adhéré au PCF dès le congrès de Tours. Dès le début de la guerre, la lycéenne distribue des tracts et participe aux manifestations sur les Grands boulevards à Paris. Elle se fait arrêter par la police française le 13 août 1941 se rendant à l'une d'elles. En même temps que 16 garçons. Tous ont moins de 20 ans et comparaissent en cour martiale, devant les Allemands. La peine de mort est requise. Trois seront exécutés, les autres emprisonnés.

Elle est vite transférée au camp de Choisel, à Châteaubriant. C'est là qu'elle va rencontrer Guy Moquet. Deux adolescents de 17 et 18 ans pour une amourette séparée par des barbelés, aussi éphémère qu'éternelle. Quand Nicolas Sarkozy annonce en 2008 que la dernière lettre de Môquet sera lue dans les lycées, les micros se tendent vers son ancienne amoureuse, qui a alors 84 ans : elle raconte, dans les médias puis dans un livre Guy Môquet, mon amour de jeunesse, cette rencontre au camp d'internement de Choisel. Ils font connaissance "à la barrière", la limite entre le camp des hommes et celui des femmes. Et échangent de part et d'autre de la bande de terre qui sépare les clôtures.