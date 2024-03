La serre walipini : un moyen de cultiver ses fruits et légumes toute l’année

Le terme walipini vient d’un dialecte d’une région du Pérou et de Bolivie, il signifie "lieu de chaleur". Cette serre semi-enterrée permet de cultiver des fruits et des légumes toute l’année. On vous dit tout sur cette infrastructure que tout jardinier amateur peut construire.

Pour cultiver les fruits et les légumes en toute saison, les Boliviens ont trouvé une solution : la serre walipini. Il s’agit d’une serre semi-enterrée. Recouvert d’un toit transparent, cet abri permet de réguler les variations de température grâce à ce qu’on appelle l’inertie thermique de la terre. Comment fonctionne-t-elle et comment la construire ? On vous dit tout.

Qu’est-ce qu’une serre walipini ?

La serre walipini ne craint ni la chaleur ni le gel. Elle ressemble à une cave avec un toit transparent qui laisse passer la lumière naturelle. Souterraine, elle se base sur un principe simple : plus on descend sous la terre, plus la température est constante puisque les variations s’estompent. En gros, la serre emmagasine de la chaleur, à l’abri du vent et du froid, pendant la journée grâce à l’ensoleillement et elle la restitue la nuit pour maintenir une température ambiante qui oscille entre 10 et 15 °C.

Quels sont les avantages d’une serre walipini ?

C’est un bon moyen de garder ses plants et ses végétaux à l’abri des intempéries extérieures et au chaud sans devoir chauffer la serre. C’est aussi la possibilité offerte de cultiver des fruits et des légumes toute l’année et donc de pouvoir produire des produits comme les aubergines, tomates ou encore les poivrons en hiver et d’allonger les saisons. Avec une serre walipini, vous pouvez également cultiver des produits exotiques tels que les bananes.

Comment construire une serre walipini ?

Elle n’est pas difficile, mais demande un peu d’huile de coude. On commence par bien choisir son emplacement, de préférence avec une exposition du toit côté sud afin de capter les rayons du soleil. On creuse un trou de 2 à 2,5 mètres de profondeur en vérifiant au préalable l’absence de nappes phréatiques. Pour la toiture, il est possible de choisir une bâche en polycarbonate, une plaque alvéolaire ou bien un simple film plastique. On n’oublie pas de mettre en place un système de ventilation et de récupération des eaux. Par ailleurs, la construction d’une serre walipini ne nécessite pas d’autorisation, mais pour éviter les mauvaises surprises, il est toujours préférable de contacter la mairie afin de savoir si des règles sont applicables.