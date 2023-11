La to-do list du jardinier avant l'arrivée de l'hiver

Ils peuvent être endommagés par le gel et la pluie. Avant que le froid ne s'installe, on décape les bêches, fourches et sécateurs et on les met à l'abri à l'intérieur. Cela empêchera la rouille de s'installer. On ferme le robinet d'alimentation, on évacue toute l'eau du tuyau d'arrosage, on les enroule en s'assurant qu'ils sont vides et on les range au chaud. S'il reste à l'extérieur, l'eau peut geler et l'endommager. On se rappelle l'adage : "Les bons outils font les bons ouvriers". Cela est aussi vrai pour les jardiniers !