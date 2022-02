La veuve de Bernard Tapie ruinée et endettée

"L'hôtel particulier, comme tous les biens des Tapie, a été saisi depuis 2015. Elle dit 'J'ignorais que mon mari avait vendu' et j'écris 'prétend-elle' parce que quand on regarde, dans les faits, ces biens ont été saisis", explique la journaliste qui a mené l'enquête, Sophie Des Déserts, sur le plateau de "C à Vous".

Selon son article, avant même le décès d'un cancer de Bernard Tapie, le 3 octobre dernier, le couple avait déjà des difficultés financières. "Tout était saisi dans l'attente du jugement, donc légalement, ils n'avaient plus de carte bleue, ni de chéquier. Ils donnaient l'illusion que tout était comme avant, que la belle vie reprenait comme dans les années 80, et en fait, comme le maintient un des juges du dossier, c'étaient les clochards les plus célestes de Saint-Germain-des-Près", raconte Sophie Des Déserts.