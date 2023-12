La VMC, un outil indispensable pour la salubrité du logement

La VMC est présente dans tous les logements. Cette ventilation permet d'expulser l'air pollué et d'avoir un air sain. On vous explique pourquoi il ne faut pas la négliger.

Indispensable, mais surtout obligatoire dans tous les logements, la VMC garantit le bien-être et la santé de ses habitants. Elle renouvelle l'air vicié des pièces humides et fait pénétrer de l'air frais et sain dans les autres pièces de la maison.

Qu'est-ce qu'une VMC ?

Trois lettres pour ventilation mécanique contrôlée. Ce système motorisé permet de renouveler l'air intérieur d'un logement. En effet, il évacue l'air vicié des pièces humides vers l'extérieur et fait entrer de l'air frais à l'intérieur des pièces de vie. Il existe deux types de ventilation. La VMC simple fait entrer l'air en continu quant à la VMC double-flux fait passer l'air extérieur par un échangeur de chaleur. Cela permet à l'air d'être tempéré. Depuis 1982, la loi a rendu la VMC obligatoire dans les maisons pour assurer sa salubrité, mais aussi la bonne santé des habitants.

La VMC : un outil à ne pas négliger

Elle évite les déperditions de chaleur. C'est surtout la VMC à double-flux qui vous permet de faire des économies. L'échangeur thermique a pour fonction de récupérer l'énergie et la chaleur dans l'air vicié. Il va la filtrer puis la diffuser à nouveau à un niveau tempéré. Par ailleurs, la VMC va éviter l'apparition d'humidité dans votre logement. Or, l'humidité favorise l'apparition de moisissures ce qui peut, à terme, causer des problèmes de santé. La VMC vous garantit un air intérieur sain, irréprochable. Il retient également les pollens et autres particules fines. C'est aussi un moyen de vous tenir à l'écart des troubles respiratoires.

Comment prendre soin de sa ventilation ?

La VMC tourne en permanence, toute la journée, toute l'année, sans interruption. Elle aspire la poussière, les particules de graisses, l'humidité... Avec le temps, elle peut s'encrasser. Or, une VMC mal entretenue ne remplit plus son rôle au sein du logement. Afin qu'elle ne tombe pas en panne, il est important de la nettoyer régulièrement. Il est conseillé de nettoyer les entrées d'air et les bouches d'extractions, mais aussi les gaines et le ventilateur. Pour les premiers, on recommande un entretien tous les trois mois, pour les seconds, tous les six mois.