"Labello challenge" : le nouveau défi TikTok qui séduit les ados doit-il inquiéter les parents ?

Michael Stora tient malgré tout à tempérer ses propos, car il ne s’agit pas non plus d’ignorer complètement la situation. "La santé mentale des ados n'est pas top en ce moment. La France est encore l'un des premiers pays en termes de tentatives de suicide. Ainsi, en 2021, on a eu une augmentation de près de 45 % chez les 12-24 ans par rapport aux trois années précédentes, avec un total de gestes suicidaires et tentatives de suicides qui est passé d'un peu plus de 6 000 à presque 9 000", reconnaît-il.

Mais ce spécialiste a observé des challenges qui étaient le signe d'un plus grand mal-être, comme "le Fire Challenge" où des ados se brulaient une partie de leur corps en direct. "Dans ce cas, il y a un retournement des pulsions agressives qui se font contre son propre corps", souligne-t-il.

Pour lui, le problème vient avant tout du fait qu'il y a peu d'espace pour dire qu'on peut être en souffrance. "Certains réseaux rendent l'ado frustré parce qu'il culpabilise à l'idée de ne pas être à l'image de ce qu'il devrait être. Donc cette question d'une société terriblement idéalisée et idéalisante vient le tyranniser. Ainsi, quand un challenge émerge, c'est aussi une manière de dire qu'il n'y a plus de place pour exprimer qu'on ne va pas toujours à l'idéal de ce que nos parents ou que la société souhaite", analyse-t-il. Et de poursuivre : "Beaucoup d'adultes ont pu oublier leur adolescence, néanmoins on a vécu ces choses-là. Souvent, c'est dans des processus de sublimation, c'est-à-dire de création, mais étant donné qu'aujourd'hui les outils créatifs passent par internet, il n'y a pas d'autres voies".