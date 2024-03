Labrador, Bouledogue anglais, Terre-Neuve... ces chiens parfaits pour les enfants

Animal de compagnie et enfants sont tout à fait compatibles, surtout lorsqu'il s'agit d'un chien. Certaines races canines feront des compagnons de jeu parfaits. Très affectueux, fidèle et protecteur, le chien deviendra rapidement le meilleur ami de vos enfants.

Vous souhaitez adopter un chien de famille ? Si ses nombreuses qualités et son aspect esthétique comptent, il est plus que jamais essentiel de sélectionner celui qui aura des atomes crochus avec vos jeunes enfants afin de garantir la sécurité et la bonne entente du foyer. Pour vous aider, voici notre top huit des races adaptées aux enfants.

Le Labrador et le Golden Retriever : pourquoi sont-ils de parfaits compagnons pour les enfants ?

Avec de nombreuses caractéristiques physiques et un caractère doux en commun, le Labrador et le Golden Retriever conviennent aux enfants de tout âge. En effet, ces chiens sont affectueux, joueurs, patients, attentifs, protecteurs, dévoués, intelligents, obéissants, sociables… Outre ces nombreuses qualités, ils sont toujours prêts pour les activités de plein air, sur terre comme dans l'eau. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'ils soient les races privilégiées de chiens d'assistance.

Le Terre-Neuve : un compagnon de jeu XL

On serait vite effrayé par le gabarit XL du Terre-Neuve qui pourrait renverser n'importe quel enfant juste en se déplaçant. Pourtant, cette race mérite réflexion, car le Terre-Neuve possède un caractère doux et calme, bien adapté aux enfants. Il est patient et joueur, avec une grande capacité d'apprentissage que les plus jeunes adoreront mettre à profit afin de lui enseigner des tours.

Le Bouledogue anglais et le Bouledogue français : les amis des enfants

Doté d'un caractère doux, patient et affectueux, le Bouledogue anglais est le compagnon idéal des jeunes enfants en maison ou en appartement. Ce chien placide supporte les petites mains curieuses et ne se rebiffe pas contre ses jeunes maîtres. De plus, il n'a pas besoin de beaucoup de dépenses physiques quotidiennes pour être heureux et il ne reculera devant rien pour défendre les membres de sa famille. Le Bouledogue français affiche les mêmes qualités et un gabarit similaire.

Le Beagle et le Caniche : des compagnons dynamiques

Nettement plus actifs que les Bouledogues, le Beagle et le Caniche conviennent aux familles dynamiques qui aiment partager des activités sportives avec leur compagnon à quatre pattes. Très intelligents et demandeurs d'attention, ils ont de l'énergie à revendre et s'accordent très bien avec les enfants actifs.

Le Colley : un chien parfait pour les enfants

Mis en lumière par le célèbre feuilleton américain Lassie, le Colley est un chien particulièrement fidèle et attentif au bien-être de ses maîtres. Doté d'une patience infinie et d'une dévotion sans bornes, il fera un excellent compagnon de jeu et un protecteur hors pair pour vos enfants, quel que soit leur âge.