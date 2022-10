Laïcité à l'école : deux ans après l’assassinat de Samuel Paty, quels changements dans l'Éducation nationale ?

Deux volets de formation ont donc été lancés par le gouvernement. Le premier a débuté en octobre 2021 et concerne les personnels de l’Éducation déjà en poste. Selon le ministère, il s’agit de "1000 formateurs issus de toutes les académies et de tous les départements qui bénéficient de 60 heures de formation renforcée et intensive". Objectif : que ces personnels forment à leur tour "250 000 personnels chaque année dans chaque école, collège ou lycée, quel que soit leur statut". Mais comme le rapporte le JDD, la pandémie a ralenti la cadence : près de 130.000 personnels en ont bénéficié à ce jour et 300.000 de plus sont attendus cette année.

À terme, chaque établissement doit disposer d’un "référent" pour être "l’interlocuteur de ses collègues et des équipes académiques valeurs de la République". Le ministère de l’Éducation se donne pour ambition de "former 1 million de personnels en quatre ans". De la même manière, des référents laïcité ont été mis en place dans l’ensemble des ministères, comme le prévoyait la loi contre le séparatisme. "Au ministère de l’Intérieur, toutes les directions et délégations disposent désormais de leur propre référent et plus de 22 000 agents du ministère ont été formés au principe de laïcité", rapporte la place Beauvau, dans son dernier bilan sur le sujet.