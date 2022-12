Laïcité : de plus en plus d'enseignants s'autocensurent, selon un sondage

Par ailleurs, à peine la moitié des enseignants ont signalé à l'administration les élèves qui portaient une tenue religieuse dans l'enceinte d'un établissement, alors que le corps enseignant se montre très partagé sur l'action du ministre de l'Éducation nationale sur les questions de laïcité et de fait religieux à l'école. Si 51% des enseignants approuvent l’action du ministre sur les questions de laïcité et de fait religieux à l’école, certains, et notamment les plus jeunes, se montrent plus ouverts à un assouplissement des règles de laïcité.

40% des enseignants interrogés autoriseraient les cantines scolaires à proposer aux élèves qui le souhaitent un repas qui correspond à un régime confessionnel, contre 62% chez les moins de 30 ans. 26% des enseignants souhaitent autoriser le port de signes religieux aux parents accompagnateurs lors de sortie scolaire, un pourcentage qui monte à 51% chez les moins de 30 ans.