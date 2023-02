Langue française : le tutoiement est-il en train de griller la politesse au vouvoiement ?

On attribue généralement cette évolution à l'influence de la langue anglaise, dans laquelle le pronom "you" est perçu comme l'équivalent du "tu" français. En entreprise, cette pratique se démocratise également. Vous êtes ainsi 63% à tutoyer votre supérieur direct. Dans la start-up Leets, on héberge 130 jeunes entreprises et il n'y en a pas une seule où on se vouvoie. "J'ai travaillé dans des PME dédiées au luxe, du coup, je vouvoyais. On jouait un peu un rôle au final. Et aujourd'hui en start-up, là on peut être nous-mêmes, habillé comme on veut", explique Virgile, consultant en recrutement. Résultat : plus de cravate, plus de vouvoiement... et plus de chefs non plus.

"Avec le tutoiement, les responsables sont moins inaccessibles et on peut peut-être plus se permettre de poser des questions, ce qui peut vraiment faire avancer les choses", confirme Benjamin Bonnet, responsable logistique chez "Les petits culottés". Le "tu" s'est invité jusque dans les offres d'emploi. En deux ans, sur le site Indeed, le nombre d'annonces, qui utilisent le tutoiement, a par exemple doublé.