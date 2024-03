Laver mes baskets en machine : je peux ou non ?

Tendances, confortables, indémodables, les baskets ont toujours la cote. Parmi les incontournables, les sneakers et les tennis blanches accompagnent toutes les tenues. Le hic ? Elles sont très salissantes et ont besoin d'un petit nettoyage de temps en temps. Alors machine ou pas machine ?

Elles vous accompagnent dans tous vos déplacements. En ville, à la campagne, en soirée, au bureau. Vous aimez vos baskets et vous les portez quasiment tous les jours. Sauf que, au bout d'un moment, votre soulier préféré commence à tirer une grise mine. Le blanc d'antan a laissé place à des traces noires, des taches de terre et autres saletés. En résumé : elles ont besoin d'une petite toilette. La question est de savoir si toutes les baskets peuvent se passer à la machine à laver. On vous dit tout.

Toutes les chaussures ne sont pas acceptées en machine

Avant de placer vos baskets dans le lave-linge, il faut s'assurer de la matière dont elles sont composées. En effet, si les baskets et les tennis en toile ont l'autorisation de s'installer dans le tambour, en revanche, on oublie les matières que l'on dit vivantes, c'est-à-dire le cuir velours, le nubuck ou le daim. Au lieu de les nettoyer et de leur rendre leur aspect des premiers jours, vous risquez de les abîmer encore plus et les tâches pourraient même être accentuées en les mettant dans la machine. Par ailleurs, elles n'aiment pas l'eau et se déforment à leur contact. Pour les baskets en cuir ou similicuir, on privilégie un nettoyage à la main avec du savon de Marseille ou du vinaigre blanc.

Comment laver les baskets à la machine ?

On commence par les brosser pour enlever l'excédent de saletés. On enlève ensuite les lacets et les semelles. On place ensuite les baskets dans un filet et on les emballe dans un linge épais, comme une grande serviette de bain ou une serviette éponge. En effet, on ne lance jamais un programme dans le but de nettoyer uniquement les baskets en toile, car les chaussures vont cogner le tambour et peuvent l'endommager. Certaines machines, par ailleurs, disposent d'un cycle spécialement dédié au lavage des baskets. Si ce n'est pas le cas, on lance un programme synthétique ou délicat et un lavage à 30 °C, sans essorage. Vos chaussures retrouveront leur éclat et leur aspect des premiers jours. Un conseil : on évite de surcharger la machine et de mettre trop de baskets dans le tambour, au risque, là aussi, de l'endommager.

Comment sécher les baskets après un lavage en machine ?

Il est tout à fait possible de les faire passer au sèche-linge. Si vous n'en possédez pas, le séchage doit se faire à l'air libre et pendant plusieurs jours. Surtout, on les éloigne des sources de chaleur, comme le radiateur. Certes, elles sècheront plus vite, mais elles pourraient aussi se déformer. On prend son mal en patience et on attend qu'elles soient parfaitement sèches avant de les enfiler à nous. Petite astuce : pour accélérer le processus, il est possible de glisser du papier journal à l'intérieur et de le changer dès qu'il est mouillé.