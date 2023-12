Laver sa couette sans lave-linge, c'est possible !

Pièce maîtresse du lit, la couette est aussi un nid à poussière et acariens. Pour une hygiène irréprochable, elle doit être lavée à chaque saison. Quand elle est trop grande, elle ne rentre pas toujours dans la machine à laver.

Elle nous réconforte, nous apporte la chaleur et confort. La couette est la compagne de nos nuits et il est important de la laver au minimum quatre fois par an. Pourquoi ? Pour éliminer les acariens, les résidus, les odeurs, la poussière et l'humidité. Une couette saine et propre est la garantie d'une bonne hygiène. Mais comment la nettoyer quand elle est trop grande et qu'elle ne rentre pas dans la machine à laver ? On vous livre trois astuces pour l'entretenir sans passer par la case pressing.

Laver sa couette dans une baignoire

L'opération est longue et fastidieuse et elle commence par un coup d'aspirateur. Avec cette manipulation, on va déloger les poussières et les acariens incrustés dans la couette. S'il y a des taches, vous pouvez les frotter à l'aide de vinaigre blanc. On va ensuite l'aérer, si possible à l'extérieur. Avant de passer à la deuxième étape, on veille à nettoyer la baignoire, là aussi, avec du vinaigre blanc. On va ensuite remplir la baignoire avec de l'eau tiède, on verse la lessive et on laisse tremper la couette pendant environ une heure. On la frotte délicatement avec une brosse. On vide la baignoire et on rince à l'eau claire. Il va falloir répéter cette opération plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de lessive.

Pour essorer la couette, on évite de la tordre pour ne pas abîmer le garnissage. On va plutôt la presser contre la paroi de la baignoire pour faire sortir le plus d'eau possible et on la laisse s'égoutter naturellement. Il ne reste plus qu'à la sécher de préférence à l'extérieur pendant plusieurs jours. Si vous n'avez pas de baignoire, il est possible de laver votre couette dans la douche ou dans une grande bassine.

Laver sa couette avec du bicarbonate pour lui rendre son éclat

Avec le temps, la pièce maîtresse de notre literie perd de son éclat et de sa blancheur. Pire, elle peut jaunir. Pour la nettoyer, on utilise du bicarbonate de soude qui est réputé pour ses vertus éclaircissantes. Pour faire disparaître les taches, on va préparer une pâte en mélangeant la poudre avec de l'eau à parts égales. On va l'appliquer sur la couette que l'on aura déposée dans la baignoire ou dans la douche puis frotter délicatement. Pour lui rendre sa blancheur, on va plutôt la laisser tremper dans un mélange de bicarbonate, d'eau et de vinaigre blanc (vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle) et on rince à l'eau claire. Votre couette sera plus blanche que blanche.

Comment bien faire sécher sa couette ?

Si vous avez un extérieur, on l'étend à l'air libre, posée à plat pour ne pas abîmer le garnissage. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours vous rendre dans une laverie automatique pour vous servir d'un sèche-linge. On veille à choisir une température qui ne soit pas trop élevée afin de ne pas endommager les fibres. On n’hésite pas à placer deux balles de tennis dans le tambour. Cela permettra à la couette de garder sa forme.