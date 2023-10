Le 119, numéro d’urgence pour l’enfance en danger, manque-t-il d'agents pour répondre au téléphone ?

Pour pouvoir répondre aux milliers d’appels, émanant de proches inquiets ou directement d’enfants victimes d’abus, le 119 s’appuie sur un centre d’accueil, qui se charge ensuite de transférer les appels vers un service d’écoute spécialisé. D’après le bilan d’activité du 119 pour l’année 2022, les "professionnels dédiés accueillent tous les appels de 8h à 23h en semaine et de 9h à 23h le week-end" et "en dehors de ces horaires, les appels sont directement décrochés par les écoutants". Les chiffres cités par Lyes Louffok sont tirés de ce rapport du GIP France Enfance Protégée.

Le centre d’accueil dispose bien d’un seul agent le matin et le soir, ainsi que le week-end, et de deux agents la journée. Le plateau d’écoute, lui, se situe dans les mêmes locaux et dispose au total de 45 professionnels de la protection de l’enfance, qui se relaient pour traiter les témoignages. Ils sont deux en poste de 7h à 9h, quatre de 9h à 11h, six la journée (11h à 19h), cinq de 19h à 21h et quatre de 21h à 23h. La nuit, ils ne sont plus que deux pour prendre les appels et les traiter. Le week-end, le plateau d’écoute peut compter sur deux agents le matin, quatre agents la journée et deux la nuit. En semaine, deux agents sont également dédiés à gérer les signalements effectués via le formulaire. Deux autres professionnels sont chargés du service du tchat en ligne.