Le 15 février 1794, le jour où la France adopta son drapeau tricolore

Quelques mois plus tard, à l'automne 1790, l'Assemblée constituante décide que tous les navires de guerre français - civils ou militaires - porteront un pavillon aux couleurs bleue, rouge et blanche. Les deux premières ont été adoptées par la Ville de Paris depuis la révolte du maire Etienne Marcel au XIVe siècle contre le pouvoir royal, indique l'INA. La troisième représente la monarchie. En plus, ces trois teintes étaient à la mode depuis la fin des années 1770. "Ceux qui adhéraient aux idées nouvelles portaient, y compris à la cour, des accessoires bleu-blanc-rouge : ceintures, écharpes, rubans, cravates. C'étaient les couleurs de la révolution américaine et du drapeau des jeunes États-Unis d'Amérique, aux côtés desquels la France s'était battue pour la liberté", raconte l’historien des couleurs Michel Pastoureau, dans les colonnes du Figaro.

Avec une différence notable : à l'époque, les trois bandes verticales - qui permettaient de distinguer le pavillon de celui des Pays-Bas, à l'horizontale - sont disposées dans le sens inverse à celui que l'on connaît aujourd'hui : rouge près de la hampe, blanc au centre, bleu à l'extérieur.