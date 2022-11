Le cannabis a-t-il évolué pour devenir "beaucoup plus addictif", comme l’affirme François Braun ?

À l’échelle européenne, le taux de THC retrouvé dans la résine de cannabis est légèrement plus bas. Depuis Lisbonne, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a publié son rapport de 2022 sur l’usage de plusieurs substances dans les pays de l’UE. Il relève qu’"au cours de la dernière décennie, les prix indexés de l’herbe et de la résine de cannabis sont restés relativement stables, tandis que la teneur moyenne en THC de ces deux formes a augmenté". Et que "la teneur moyenne en THC de la résine (21 %) est presque deux fois supérieure à celle de l’herbe de cannabis, qui est généralement d’environ 11 %". Dans ce contexte, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’attelle à mettre à jour son rapport sur les "conséquences sanitaires et sociales de la consommation de cannabis à des fins non médicales". Une publication est attendue avant la fin de l’année 2022.