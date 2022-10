Le changement d'heure permet-il toujours de faire des économies d'énergie ?

Pour rappel, initialement, ce changement d'heure a effectivement été mis en place pour faire face à l'envolée des prix de l'or noir qui avait suivi le choc pétrolier de 1973. Le but était très précisément de réaliser des économies d'énergie au moment où le pays se chauffait encore au fioul. Mais pour quel bilan désormais ? Cette question, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) se l'est posée en 2010, à peine deux ans après son instauration à l'échelle européenne. Et d'après les conclusions de l'agence, les choses sont claires. Ce modèle, désapprouvé par 84% des Européens, permet des économies en énergie et CO2 "réelles, mais modestes". "Il s'inscrit dans un ensemble de mesures permettant de limiter les consommations énergétiques et de lutter contre le réchauffement climatique", écrivait l'agence il y a plus d'une décennie.

Sauf que pour l'Ademe, le principal intérêt du changement d'heure est lié à l'éclairage. Sans ce passage à l'heure d'hiver, les foyers devraient s'éclairer jusqu'à 10h tous les matins. On gagne donc une heure de lumière naturelle. Ce qui représente un gain de 440 GWh, d'après l'agence. L'équivalent de la consommation en éclairage d'environ 800.000 ménages, soit la ville de Marseille avec son agglomération et Aix-en-Provence. Pour donner un ordre d'idée, cela revient aux économies que prévoit de faire Enedis en décalant l'allumage automatique des ballons d'eau chaude cet hiver.