Les chats roux ont la réputation tenace d'être gentils, mais un peu stupides. Pourtant, seule leur couleur les distingue réellement des autres félins domestiques. Sans fondement biologique, la rumeur mérite donc d'être démentie.

Accro aux lasagnes et toujours prêt à faire tourner en bourrique son entourage, Garfield est sans doute le chat roux de fiction le plus connu au monde et il ne manque pas d'intelligence. Loin des clichés qui alimentent le web donc. Pourtant, les préjugés autour de la bêtise présumée des chats roux ont la vie dure. Ils seraient davantage liés à notre propre perception de l'animal qu'à ses capacités cognitives réelles.

Le chat roux : pourquoi est-il moqué sur les réseaux sociaux ?

Sur TikTok, Facebook et les autres médias sociaux, le chat roux est dépeint comme un animal sympathique, mais un peu idiot. Les vidéos le montrent maladroit, inconscient du danger, voire stupide, dans des cascades ratées et autres situations amusantes. Mais n'est-ce pas le propre des vidéos de chats qui inondent la toile ? Montrer les péripéties de nos félins contribue à faire rire et à faire le buzz à leurs dépens. Il n'y a alors rien d'étonnant à ce qu'on y voit beaucoup d'animaux dans des situations cocasses qui ne les mettent pas en valeur. Cependant, il devrait y avoir autant de chats roux que d'autres couleurs de robe. Les chercheurs de l'Université d'Adelaide en Australie nous éclairent dans la revue The Conversation en janvier 2024. Les humains associeraient une personnalité à une couleur et, si les chats roux héritent d'un important capital sympathie, ils sont aussi considérés comme "bêtes". Le même phénomène s'observe avec notre aversion envers les chats noirs. Sans aucune preuve scientifique, ils sont encore associés à la sorcellerie et donc à des forces négatives dont il faut se prémunir en les évitant. En se répandant au sein de la société, ces préjugés infondés nous influencent malgré nous. Les chercheurs nous mettent pourtant en garde : ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur la vie de nos félins domestiques. Si nous considérons d'emblée qu'un chat roux est stupide, nous le traiterons en tant que tel et il sera régulièrement moqué, voire rejeté, à tort.

Le chat roux serait-il vraiment plus "casse-cou" que les autres ?

Il y a beaucoup de vidéos amusantes sous le hashtag "orange cat behavior" (comportement du chat roux). Au-delà de nos préjugés sur la personnalité de ces félins, une autre raison pourrait expliquer qu'on les perçoive comme aventureux et inconscients du danger. Bien que datée, une étude du CNRS a analysé des populations de chats en milieu rural français et rapporté que les animaux roux y étaient bien représentés alors qu'ils sont moins présents en ville. Cela reviendrait à dire, d'après les chercheurs, que leur comportement téméraire leur serait plus souvent fatal en milieu urbain, là où le danger est plus important.

Par ailleurs, dans une interview accordée à la BBC, le comportementaliste félin britannique Roger Tabor explique que les chats roux auraient été très appréciés par les guerriers vikings et que ces derniers ont emmené les félins avec eux dans leurs conquêtes, ajoutant ainsi à la légende du chat roux aventureux. Il conclut toutefois le débat :"le consensus scientifique est qu’il existe certaines différences de tempérament entre les races de chats, comme les Birmans, vifs, ou les Persans, placides, mais pas de différences liées à leur couleur".