Le climat entre adultes au collège et lycée se dégrade

Les répondants qui travaillent dans des lycées professionnels sont les plus insatisfaits du climat scolaire dans leur établissement : ils le sont à 56%, contre 41% en lycée général et technologique et 54% en collège, souligne cette étude publiée par l'Autonome de solidarité laïque (ASL).

La relation aux élèves ne s'est cependant pas détériorée et reste positive : 80,1% des personnes interrogées pensent que la relation entre enseignants et élèves est bonne ou plutôt bonne, contre 78,2% en 2013, montre l'étude menée par les chercheurs en sciences de l'éducation Benjamin Moignard et Eric Debarbieux, spécialistes des violences scolaires.